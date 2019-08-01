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В США зафиксировали смерть от курения вейпа

В штате Иллинойсе в США зафиксирован первый случай смерти от респираторного заболевания, вызванного курением электронных сигарет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс.

По информации ведомства, человек, который курил электронные сигареты, был госпитализирован с тяжелым заболеванием дыхательных путей, а потом скончался. Кроме того, отмечается, что за недавнее время в Иллинойсе удвоилось число госпитализаций людей, курящих вейп.

«Количество зарегистрированных департаментом случаев госпитализации людей с тяжелыми респираторными заболеваниями, которые курили электронные сигареты, удвоилось только за последнюю неделю. В целом 22 человека возрастной категории от 17 до 38 лет подхватили респираторные заболевания после использования электронных сигарет или вейпов», - сообщает ведомство.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что в 22 штатах зарегистрировано 193 случая возникновения рака легких, которые предположительно были вызваны курением электронных сигарет. Два дня назад в 16 штатах было зафиксировано 153 случая. За последние годы в США также значительно увеличилось число подростков, курящих электронные сигареты.

В июне городской совет Сан-Франциско распорядился запретить продажу электронных сигарет, не получивших сертификат о безопасности.