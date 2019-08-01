Актера из сериалов «Мажор-2» и «Морские дьяволы» избили на остановке в Петербурге

Актера Марка Коваля избили на остановке общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в районе проспекта Обороны. По информации телеканала, Коваль ждал прихода транспорта, когда на него напали неизвестные. 29-летнего актера доставили в больницу с гематомами на лице и закрытой черепно-мозговой травмой.
Марк Коваль окончил Санкт-Петербургский государственный институт культуры. Он известен по ролям в сериалах «Мажор-2», «Морские дьяволы», «Выжить любой ценой», «Белый шаман» и других телепроектах.