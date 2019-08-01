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Рейтинг богатейших кланов России пятый год подряд возглавляет семья Гуцериевых

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Семья Гуцериевых пятый год подряд сохраняет лидерство в рейтинге самых богатых российских кланов по версии Forbes. Совокупное состояние десяти самых богатых семей страны увеличилось за год всего на $300 млн, достигнув отметки в $25,3 млрд. Новичками рейтинга стали семьи Евтушенковых (АФК «Система»), Линников («Мираторг») и Михайловых (группа «Черкизово»), пишет «Деловой Петербург».

Журнал оценил состояние семьи лидеров рейтинга в $5,65 млрд, годом ранее активы Гуцериевых оценивались выше на $320 млн. Однако состояние Саида Гуцериева, сына главы совета директоров группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, увеличилось вдвое после того, как отец передал ему долю в активах группы, а дядя Саит-Салам Гуцериев отдал ему нефтяные и угольные активы группы, а также доли в «Сафмар ретейл» и сети магазинов электроники «М.Видео».

Второе место в рейтинге заняла семья Ротенбергов с активами в $5,18 млрд. Ротенберги были первыми лишь один раз - в первом рейтинге 2014 года. Тогда семейные активы делились между братьями Аркадием и Борисом, а их общая оценка составляла $5,55 млрд. Позже, когда против братьев были введены санкции, часть активов перешла к сыну Аркадия Игорю и дочери Лилии. «Крупнейшие госзаказы по-прежнему компенсируют друзьям Путина ущерб от международных санкций», - отмечает издание. Так, у «Стройгазмонтаж» получил проект строительства яхтенной марины в Крыму за 7,2 млрд рублей, а «Мостотрест» выиграл конкурс на строительство Северо-Восточной хорды в Москве за 52 млрд рублей.

Тройку лидеров замыкает семья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева - $2,8 млрд. Как отмечает Forbes, сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик и Айрат не только сохранили статус самых богатых жителей региона, но и увеличили свои капиталы. За год их совокупное состояние выросло на $320 млн. Айрату и Радику принадлежит по 19,5% акций группы ТАИФ, одной из крупнейших в Татарстане. Дочь Радика Камиля Шаймиева покинула семейный бизнес. Она развивает медицинский онлайн-сервис Doc+, входит в совет директоров дистрибьютора сжиженного газа «СГ-Трейдинг», принадлежащего АФК «Система».

Далее в порядке убывания следуют семьи: Гапонцевы ($2 млрд), Евтушенковы ($1,94 млрд), Рахимкуловы ($1,89), Линники ($1,6 млрд), Саркисовы ($1,6 млрд), Бажаевы ($1,51 млрд) и Михайловы ($1,16 млрд). Как отмечает Forbes, порог отсечения в рейтинге в этом году составил $1,16 млрд, его не смогли преодолеть три из десяти богатейших семей, входивших в прошлогодний список - Магомедовы, Шамаловы и Зубицкие. Новичками рейтинга стали семьи Евтушенковых (АФК «Система»), Линников («Мираторг») и Михайловых (группа «Черкизово»).

«В экономике России продолжается стагнация, и перспектив роста для нее не видно. Не растут и оценки активов российских предпринимателей - по сравнению с прошлым годом совокупное состояние десяти богатейших семей практически не изменилось, увеличилось всего на $300 млн, до $25,3 млрд», - комментируют рейтинг составители. При этом в рейтинге впервые появились представители аграрного сектора (Линники и Михайловы). «Импортозамещение дает возможность таким компаниям, как "Мираторг" и "Черкизово", расти опережающими темпами», - поясняет журнал, апеллируя к резкому росту капитализации «Черкизово» (на 75%, до $1,3 млрд).