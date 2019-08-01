В России и мире

Волочкова извинилась за шпагаты перед хейтерами

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем инстаграме видеообращение к поклонникам и хейтерам. В нем артистка, в частности, иронично предложила им простить ее за шпагаты, отметив, что «не перестанет ими радовать».

«Дорогие мои подписчики, это видео я решила записать просто так. Я по-прежнему закрываю комментарии под постами, чтобы не читать безграничное количество злых и завистливых слов, - цитирует звезду ФАН. - Они пишутся многим известным состоявшимся личностям».

Для большего эффекта танцовщица взяла рацию и сделала вид, что обращается через нее к подписчикам, призвав быть добрее. Волочкова подчеркнула, что, на ее взгляд, главное - оставаться людьми при любых обстоятельствах. Отдельно она обратилась к критикам своих фирменных шпагатов.

«Давайте прощать друг другу успех, красоту, свободу, правду, смелость, - призвала знаменитость. - Мои шпагаты мне прощайте, я не перестану вас ими радовать».

Пока бывшая прима Большого театра записывала ролик, на заднем фоне прозвучал лай собак. Не растерявшись, Волочкова причислила своих питомцев к единомышленникам. «Видите, даже собачки мои слова подтверждают, - заключила артистка. - Слышите? Гав-гав».

Ранее Волочкова опровергла слухи о том, что их роман с певцом Николаем Басковым был фейком. Знаменитость рассказала об этом в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой».

«У меня тогда даже денег не было на отдых на Мальдивах. Коля мне позвонил и спросил, куда я собираюсь поехать на новогодние каникулы, - приводит слова балерины «Телепрограмма». - Он сказал, что оплатит мне поездку. В итоге мы поехали вместе. Провели прекрасную неделю. Мы действительно любили друг друга. Такого прекрасного отдыха в моей жизни никогда не было».

Тогда мало кто поверил в искренность их отношений, а недоброжелатели и по сей день припоминают знаменитостям в соцсетях тот якобы устроенный ими «спектакль». Сама Волочкова подчеркнула, что не хочет никого переубеждать. По словам артистки, их любовь хоть уже и прошла, но в те дни была настоящей. Анастасия также рассказала, что на тот мальдивский отдых они прилетели на разных самолетах для того, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание - но это не помогло, и в СМИ все равно просочилась информация.

В этом же интервью знаменитость заявила, что больше не станет заводить детей, поскольку считает свою материнскую роль в этой жизни выполненной. Как известно, у артистки есть 14-летняя дочь от Игоря Вдовина - Ариадна. В настоящее время, по словам звезды, на первом месте у нее стоит искусство. Сейчас Волочкова занята подготовкой спектакля «Балерина в зазеркалье цирка».

«Я считаю, что рождение ребенка никогда не является скреплением отношений между мужчиной и женщиной. Никогда ребенок не сможет удержать около вас мужчину», - сказала она.

По словам танцовщицы, после разрыва отношений Вдовин позабыл о своей дочери. «Он шесть лет не приходил на ее день рождения. Лишь недавно стал с ней общаться. Сейчас дочь порой проводит время с папой, хотя живем мы с Аришей вместе», - рассказала знаменитость.

Кроме того, артистка тогда раскрыла причину невероятного успеха ее фотографий в купальниках. «Многие из звезд шоу-бизнеса тычут на мои снимки в купальниках. Уверяют, что это стриптиз и некрасиво. Солнышки. Так вы приведите свои телеса в порядок, чтобы вашим мужчинам было приятнее смотреть на вас, а не на Анастасию Волочкову», - заявила Волочкова.

Балерина заверила, что она никогда специально не провоцировала пользователей соцсетей снимками своих нашумевших шпагатов. Кроме того, танцовщица призналась, что уже давно смирилась с негативными комментариями, появляющимися после подобных публикаций.

«Мне оставляют комментарии моральные инвалиды. Они не понимают, что стройность и красота - это прекрасно. Из них льется желчь, и они пишут всякие гадости, на которые я перестала обращать внимание», - сказала Анастасия.