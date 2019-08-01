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Три человека погибли при обрушении здания в Новосибирске

Спасатели извлекли из-под обломков тело последнего пропавшего человека при обрушении реконструируемой насосной станции «Сибирской генерирующей компании» (СГК, входит в СУЭК), сообщает пресс-служба компании.

«Из-под обломков извлекли тело последнего пропавшего человека. К сожалению, он погиб. Сибирская генерирующая компания выражает соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Всего в результате происшествия погибли трое человек», - говорится в сообщении, пишет «Интерфакс».

МЧС РФ подтверждает обнаружение третьего погибшего при обрушении на стройке в Новосибирске. «Нашли еще одного без признаков жизни. Итого - три погибших один пострадавший», - сказали в ведомстве.

Информация об обрушении стены реконструируемого здания СГК на улице Ударной в Новосибирске поступила в среду в 12.20 по местному времени. Двухэтажное здание перекачивающей насосной станции было частично снесено, а частично находилось на реконструкции. В котлован рухнула стена из бетонных блоков, обложенных кирпичом.

По предварительной информации, на месте обрушения работали 8 человек.

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Изначально один из них погиб, еще один пострадал, один не пострадал, под завалами оставались двое. Еще трое рабочих в момент обрушения успели отбежать в сторону. Затем спасатели извлекли тело второго одного погибшего.

По факту обрушения стены и перекрытий возбуждено уголовное дело по ст.216 УК РФ (нарушение правил проведения работ).