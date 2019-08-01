К Земле летят сразу два больших астероида

Сразу два больших астероида приблизятся к Земле 14 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на НАСА.
Диаметр одного из астероидов, 2000QW7, составляет от 290 до 650 метров, что выше Останкинской телебашни (540 метров). По данным американского агентства, он подлетит к планете на расстояние 5,3 миллиона километров.
В тот же день к Земле примерно на то же расстояние подойдет астероид 2010CO1 диаметром от 120 до 260 метров.
Ранее сообщалось, что 28 августа к Земле на дистанцию в миллион километров приблизится астероид 2019 OU1.