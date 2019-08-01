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Футбольный фанат отсудил у Telegram-канала 80 тысяч рублей

Фанат ЦСКА отсудил у «Мэша» 80 000 рублей, за то, что популярный Telegram -канал ошибочно назвал его зачинщиком ноябрьской драки фанатов ЦСКА и «Ромы». Как сообщает ТАСС, суд также обязал Mash дать опровержение.

Ранее Mash разместил публикацию, где было сказано, что Илья Златогоров участвовал в драке между фанатами армейцев и болельщиками клуба «Рома» в Москве 7 ноября 2018 года.

«Суд частично удовлетворил иск Златогорова и обязал Mash опровергнуть сведения о его причастности к драке в течение двух недель с момента вступления в силу решения суда. Также суд обязал ответчика выплатить истцу 80 300 рублей. Из них 30 тыс. - компенсация морального вреда, 30 тыс. рублей - компенсация за изготовление нотариального протокола и сбор доказательств, а 20 300 рублей - расходы на юридические услуги. В остальной части требований истцу было отказано», - сказали в пресс-службе.

Ранее Златогоров подал иск к Mash с требованием опровергнуть порочащую его информацию и обязать Telegram-канал выплатить 1 млн рублей компенсации морального вреда. По словам болельщика, после публикации в этом Telegram-канале сведений о его участии в драке, его уволили с работы, в связи с чем он стал испытывать серьезнее материальные трудности.