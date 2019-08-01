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Рада утвердила нового премьер-министра Украины

Верховная рада Украины нового созыва на своем первом заседании в четверг утвердила Алексея Гончарука премьер-министром страны. Как пишет ТАСС, его кандидатура была предложена президентом Владимиром Зеленским и поддержана 290 голосами депутатов.

Источник: Официальный сайт Администрации Президента Украины/CC BY 4.0

Обращаясь перед голосованием к депутатам, Алексей Гончарук заявил, что считает главной задачей своего кабинета рост экономики Украины, что, по его словам, позволит решить и все остальные проблемы страны. Он признал, что новому правительству «будет очень непросто». «Вы все знаете наши проблемы: это и долги, которые достались нам в наследство, это и вдребезги разбитая инфраструктура, и война на востоке, - сказал Алексей Гончарук. - У нас до сих пор коррупция. Мы до сих пор не справились с тем, что, когда кто-то приходит к власти, он начинает что-то "пилить"».

Еще одной проблемой он назвал наличие контрабанды, которая, «должна исчезнуть уже до конца года». По его словам, перед новым правительством стоит самая важная задача - добиться экономического роста. «Нам нужно расти не по 2 - 3%, а минимум по 5 - 7%, - заявил Алексей Гончарук. - Это позволит нам постепенно приблизиться к уровню, который считается нормальным в мире».

Второе важное обстоятельство, считает Алексей Гончарук, это необходимость изменить отношение к Украине в мире. «Это про имидж, - уточнил он. Наш кредитный рейтинг говорит сам за себя. Это нужно сделать как можно быстрее, и основой для таких изменений должно стать взаимодействие с партнерами».

Алексей Гончарук анонсировал приезд в Киев миссии Международного валютного фонда в ближайшие несколько недель для обсуждения условий новой программы сотрудничества. Он уточнил, что новая программа будет рассчитана на три-четыре года.

Что касается ситуации на востоке Украины, то Алексей Гончарук подчеркнул, что «решение вопроса, в том числе и войны, он лично видит также в экономическом росте». При этом он считает важным одновременно повышать обороноспособность Украины. «С одной стороны, надо вооружить армию, с другой стороны - инвестировать в регионы, которые пострадали от войны. Нам нужно проанализировать, что мы должны сделать, и продемонстрировать, что мы достаточно сильное государство, чтобы враг не приходил на нашу землю», - пояснил Алексей Гончарук свою позицию.