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Правительство РФ увеличило уставный капитал РЖД на 84 млрд рублей

Правительство России увеличило уставный капитал ОАО «РЖД» на 84,07 миллиарда рублей. Как пишет ТАСС, cоответствующее распоряжение опубликовали 29 августа, на сайте кабмина.

При этом 40 миллиардов рублей направят на модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, 40,32 миллиарда рублей - на повышение уровня экономической связанности территории России, а 3,75 миллиарда рублей - на комплексное развитие участка Междуреченск - Тайшет Красноярской железной дороги.

Увеличение уставного капитала предполагается осуществить путем размещения 40 миллионов дополнительных привилегированных именных акций номинальной стоимостью тысяча рублей за акцию и 44,07 миллиона дополнительных обыкновенных именных акций такой же номинальной стоимостью.

В апреле правительство увеличило уставный капитал РЖД на 7,02 миллиарда рублей. Тогда средства направили на повышение экономической связанности территории страны и на создание основы для развития скоростного и высокоскоростного сообщения.