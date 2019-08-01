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Названы лучшие нестоличные города для жизни в России

Лучшие нестоличные города для жизни - Тюмень, Казань и Краснодар. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по заказу журнала «Русский репортер» провел ежегодный опрос жителей 22 крупных городов нашей страны. Респонденты отвечали на вопрос, нравится ли им жить в своем городе, и оценивали развитие основных параметров жизни.

В опросе приняли участие по 1000 жителей Владивостока, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Сочи, Тольятти, Тюмени, Уфы, Хабаровска, Челябинска и Ярославля.

Общие тенденции: оценки развития основных параметров жизни мегаполисов продолжают расти на волне подъема, вызванного Чемпионатом мира по футболу-2018. Похожая ситуация уже наблюдалась в год проведения Олимпиады в Сочи: резкий рост оценок и последующий спад. В прошлом году оценки росли не только в городах-хозяевах чемпионата (где залатали дороги, облагородили парки, отрегулировали работу общественного транспорта), но и во всех мегаполисах страны. Даже города, традиционно находящиеся внизу рейтинга (Тольятти, Волгоград, Саратов и Омск) улучшили оценки параметров жизни в 2018 году. Сегодня в этих мегаполисах по некоторым сферам наблюдается откат назад, по другим — продолжение роста, о системном улучшении говорить пока рано.

Жизнью в родном городе довольны чаще всего там, где основные параметры жизни хорошо развиты. Жить в Тюмени нравится 92% опрошенных, в Казани и Сочи — по 90% представителей экономически активного населения, в Краснодаре — 88% респондентов. Волгоград на последнем месте: город нравится 52% жителей, впрочем, на фоне опросов прошлых лет, эта цифра не так уж низка.

В нынешнем году уровень удовлетворенности жизнью в своем городе во всех мегаполисах выше прошлогоднего, за исключением Ярославля, потерявшего 2 процентных пункта. Омск прибавил 11 п.п., Волгоград и Красноярск — по 8 п.п., Нижний Новгород и Уфа — по 7 п.п.

Бессменным лидером рейтинга нестоличных городов остается Тюмень, где прекрасно практически все, «осталось лишь общепит подтянуть». Устойчивые тенденции роста показывает Казань: город на втором месте рейтинга и продолжает свой прогресс, начавшийся даже не в 2014, а с Универсиады-2013. «Бронза» рейтинга российских городов — у Краснодара, здесь самые высокие оценки доступности товаров и услуг для населения.

Итак, лучшие дороги, школы и детсады, общественный транспорт, доступное жилье, медицина, работа и обеспечение безопасности — в Тюмени. Жители города максимально высоко оценивают отзывчивость и доброжелательность своих земляков. В Казани и Краснодаре много отличных мест для прогулок. Столица Татарстана наравне с Тюменью гордится доброжелательностью жителей города. Казань — также первая по оценкам развития вузов. В Сочи лучше всего с экологией и ресторанами, во Владивостоке — с культурной сферой.

Место проведения опроса: гг. Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Ярославль.