В России и мире

В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года

Период года с отрицательными значениями температуры воздуха сокращается, рассказал в беседе с корреспондентом «Российской газеты» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.

Это относится и к северным широтам, и к средней полосе России. «Следствие глобального потепления климата»,- отмечает синоптик.

Известно, как за последние 30 лет изменились температурные нормы. Такие расчеты существуют с 1981 по 2010 годы. «В Москве средние январские температуры повысились на 2 градуса. Это очень серьезное смещение температур. Но и летние температуры тоже повышаются. Но не так стремительно, как зимние. В январе изменчивость температур в два раза выше, чем в июле. Потому что мало солнца. Летом солнце нагревает даже холодный воздух. Поэтому сильные колебания температур редкость. А зимой даже 15-градусов отклонения- норма»,- поясняет Вильфанд. И добавляет, что в 2020 году Всемирная метеорологическая организация представит новые нормы температур для разных климатических зон. Это будут точные научные расчеты того, как изменился климат на планете.