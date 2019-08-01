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В России и мире

Росстат предсказал число жителей России в 2020 году

02.09.2019 17:36|ПсковКомментариев: 0

Население России к ноябрю 2020 года увеличится до 147 021 205 человек, согласно высокому прогнозу Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Об этом пишут «Известия».

В это число вошли не только россияне, но и иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России, объяснили «Известиям» в ведомстве.

Точные данные служба планирует уточнить в ходе Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

Есть еще так называемый низкий прогноз, согласного которому в России будет проживать не меньше 146 634 272 человек.

На 1 июля 2019 года в России проживали 146,8 млн человек. Перепись 2010 года показала, что в России проживали 142 946 788 человек.

Цифры по численности населения большинства крупных стран и крупных городов в высшей степени условны, рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник международной лаборатории политической демографии и человеческого капитала РАНХиГС Андрей Коротаев.

Во время Всероссийской переписи населения 2010 года данные переписи отличались от данных текущего учета населения приблизительно на миллион человек.

«Есть масса народа, которые приехали временно подзаработать и уехать, но потом задерживаются. Либо думают, что приехали навсегда, но теряют работу и возвращаются к себе. Поэтому есть довольно большая серая зона, измеряемая в России миллионами, относительно которых трудно сказать, жители ли они страны», — отметил эксперт.

По его словам, в ближайшее время прирост населения будет наблюдаться за счет миграции. При этом в России будет «не очень сильная, но заметная естественная убыль населения», когда число смертей превышает число рождений.

Теги: #росстат
Источник: Псковская Лента Новостей
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