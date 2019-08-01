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Шуфутинский высказался о мемах на «Третье сентября»

Советский и российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский усомнился в том, что его композиция «Третье сентября» стала популярна благодаря интернет-мемам. Слова артиста передает RT во вторник, 3 сентября, пишет «Лента.ру».

«Я не думаю, что песня своей популярностью обязана каким-то мемам. Тому, что кто-то что-то придумал из какой-то фразы», — подчеркнул Шуфутинский.

Артист отметил, что «плохую песню никакой мем не спасет и не сделает популярной». «А хорошую песню никакой мем не загубит», — добавил он.