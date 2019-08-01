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Блогер осужден на пять лет за твит о детях силовиков

Пресненский районный суд Москвы приговорил менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за твит о детях силовиков, сообщает «Интерфакс».

«Признать Синицу виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов), и назначить ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима», - огласил приговор судья.

Накануне в ходе прений гособвинение попросило приговорить блогера к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Синице вменяется возбуждение ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов с использованием интернета (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Он был арестован с санкции Пресненского суда 5 августа.

По версии следствия, 31 июля 2019 года Синица под псевдонимом «Макс Стеклов» посредством публикации в Twitter «призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов».

В суде, где решался вопрос об аресте блогера, следователь пояснил, что, «согласно показаниям Синицы, он признал факт размещения в своих аккаунтах записей, возбуждающих ненависть и вражду в отношении сотрудников правоохранительных органов, в том числе сотрудников Росгвардии, однако вину не признал».

Синица, в свою очередь, назвал происходящее «абсурдом». Его адвокат заявил, что из записей подзащитного в интернете, про которые идет речь в уголовном деле, «очевидно, что это не призывы, побуждающие к чему-либо, а размышления о том, как оно могло бы быть».

Согласно протоколу допроса, Синица пояснил следствию, что «в публикации угроз конкретным личностям не подразумевал».