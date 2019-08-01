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Штурмовик Су-25 разбился на Кавказе

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На Северном Кавказе потерпел крушение двухместный штурмовик Су-25УБ. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил источник в силовых структурах региона, передает ТАСС.

По информации собеседника агентства, оба летчика разбившегося воздушного судна катапультировались. «На поиски двух катапультировавшихся пилотов вылетел вертолет», - пояснил он, добавив, что их судьба остается неизвестной.

Источник также отметил, что полеты проводились с аэродрома Буденновск (Ставропольский край).

В пресс-службе Минобороны России рассказали, что Су-25УБ в ходе планового учебно-тренировочного полета упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта, подчеркнули в ведомстве.

8 августа стало известно о том, что российский истребитель Су-30МКИ, принадлежащий ВВС Индии, разбился в штате Ассам на востоке страны. Он выполнял тренировочный полет. Причины произошедшего неизвестны. Два пилота, находившиеся на борту истребителя, успешно катапультировались.