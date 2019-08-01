В России и мире

Google заплатит штраф в $170 млн за нарушение конфиденциальности детей

Компания Google заплатит штраф в размере 170 млн долларов за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете. Об этом в среду сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Федеральной торговой комиссии (FTC) США.

По версии FTC и прокуратуры штата Нью-Йорк, видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, незаконно собирал персональные данные детей младше 13 лет без согласия их родителей. Таким образом, корпорация нарушила закон о защите личных сведений детей в интернете (COPPA). Из упомянутой суммы 136 млн долларов получит FTC, еще 34 млн - прокуратура Нью-Йорка.

Как отмечают в FTC, 136 млн - это самый большой штраф, выплаченный комиссии за всю историю существования закона COPPA, который был принят в США в 1998 году.

В конце августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники также писала, что Google заплатит штраф за нарушение конфиденциальности детей. Тогда издание сообщало, что сумма штрафа составит порядка $200 миллионов.