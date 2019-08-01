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На Шпицбергене из-за таяния вечной мерзлоты поднялись гробы. ВИДЕО

Изменение климата и таяние вечной мерзлоты меняет ландшафт на архипелаге Шпицберген в Норвегии. В Лонгйире, самом северном поселении в мире, даже начали обнажаться могилы, сообщает Погода Mail.ru.

«По мере оттаивания вечной мерзлоты то, что находится в земле, как правило, поднимается. Это происходит более или менее постоянно, поэтому мы можем видеть, что гробы буквально поднимаются», - говорит священник Ивар Смедсред.

В октябре 2016 года здесь даже произошел мощный оползень. После этого кладбище считается опасным, а местные власти задумались о его переносе.