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Гафту грозит частичный паралич

Народному артисту России Валентину Гафту грозит частичный паралич после недавно перенесенного инсульта. По словам родственников актера, после инсульта у него действительно плохо работает правая рука. Вместе с тем, его состояние остается тяжелым. Об этом пишет «Газета.ру».

Народный артист России Валентин Гафт вероятно не сможет избежать последствий перенесенного в августе этого года инсульта. 84-летний актер может остаться частично парализованным, однако сейчас проходит реабилитацию в надежде на полное восстановление. Актер Михаил Левитин-младший, который приходится Гафту пасынком, в беседе с сайтом kp.ru внес ясность в ситуацию.

«После инсульта у Валентина Иосифовича действительно не очень хорошо работала правая рука, но он ее разрабатывает. Ситуация улучшается очень медленно, — сказал артист. — Его состояние остается тяжелым. Я не очень разбираюсь, какой именно у него был инсульт — геморрагический или ишемический. Знаю, что какой-то тяжелый. Поэтому так долго проходит восстановление».

Также по словам Левитина-младшего, у артиста есть некоторое нарушение речи, но иногда он все же говорит.

«День на день не приходится. Ситуация постоянно меняется. С ним работает логопед. Он находится уже не в больнице, а в реабилитационном центре», — сказал он.

Супруга народного артиста России актриса Ольга Остроумова ранее опровергла поступавшие в прессе сообщения о том, что врачи готовятся оперировать ее мужа.

«Выдумали, что операция нужна ему, парализован. Стабильное состояние, пока еще мало прошло времени. Идет терапия и реабилитация», — сказала Остроумова в беседе с порталом «Телепрограмма».

Вместе с тем, артистка сообщила, что когда Гафт бодрствует, смотрит свои фильмы, после чего ему становится значительно лучше. Напомним, что 2 сентября артист отметил свой 84-й день рождения, и ему пришлось его провести в больничной палате.