В России и мире

Суд досрочно освободил футболистов Кокорина и Мамаева

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев досрочно освобождены по решению суда, сообщает «Интерфакс».

Алексеевский районный суд Белгородской области в пятницу рассмотрел ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также брата последнего Кирилла, осужденных по делу о драках в Москве.

Судебное заседание прошло в выездном порядке в помещении исправительной колонии №4 Белгородской области, где отбывали наказание футболисты.

Напомним, Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин получил 1 год 6 месяцев колонии.

Приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий и младший брат игрока петербургского клуба Кирилл Кокорин получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра «НАМИ» Сергеем Гайсиным, - случилась в «Кофемании» на Большой Никитской улице.

Согласно приговору, все четверо осужденных причинили легкий вред здоровью из хулиганских побуждений Соловчуку (ч. 2 ст. 115), братья Кокорины совершили аналогичное преступление с использованием предмета в качестве оружия в отношении Пака (ч. 2 ст. 115 УК РФ), а Мамаев и Протасовицкий нанесли побои Гайсину (ст. 116 УК РФ).

Кроме того, суд установил, что фигуранты «совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ).