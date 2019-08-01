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Путин разрешил россиянам искать золото

Президент России Владимир Путин поручил разработать законодательные нормы, которые позволили бы россиянам заниматься самостоятельной добычей золота. Об этом глава государства рассказал во время общения с общественностью Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет «Лента.ру»

«Наверное, вы правы, надо это сделать», - сказал Путин в ответ на соответствующий вопрос. По его словам, индивидуальная добыча золота появляется там, где заниматься ею в промышленных масштабах экономически невыгодно. В то же время легализация частного промысла даст людям возможность зарабатывать.

«Отвалы большие - там, я знаю, тоже эти индивидуальные старатели трудятся. И "хватать и не пущать", все запрещать - это неправильный путь, мы уже это проходили в свое время. А вот навести порядок, конечно, нужно», - отметил президент.

В настоящее время частный золотой промысел является нелегальным и считается незаконным оборотом драгоценных металлов. Максимальное наказание - лишение свободы на семь лет.