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Джанабаева покинула Меладзе

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила о прекращении сотрудничества с продюсером Константином Меладзе — братом ее супруга Валерия Меладзе, передает «Газета.Ру».

О принятом решении Альбина Джанабаева сообщила в Инстаграме. «Да, мое сотрудничество с Константином Меладзе прекращено», — подтвердила она, отметив, что начало карьеры в «ВИА Гра» с Меладзе дало ей ценный опыт, позволивший заняться сольной карьерой.

По словам Альбины Джанабаевой, с февраля 2018 года все новые песни — «Спасибо, сердце», «Хочешь», ремейк «Самбы белого мотылька», «День и ночь», «Такая, как есть», — были результатом сотрудничества с менеджмент-компанией Goldenlook.