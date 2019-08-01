В России и мире

Врачи развенчали миф о вреде соли

Канадские врачи оспорили миф о вреде соли. Об этом сообщило Европейское общество кардиологов со ссылкой на профессора Салима Юсуфа из Университета Макмастерa.

По его мнению, до 6 г соли в день можно употреблять без вреда для здоровья, пишут «Известия».

«Наши результаты по соли не подтверждают широко распространенное негативное мнение о том, что даже небольшое количество соли вредно», — говорится в сообщении.

Юсуф добавил, что эти выводы соответствуют большинству крупных исследований в этой области.

11 августа другая группа ученых пришла к выводу, что небольшое превышение рекомендуемой Всемирной организацией здоровья (ВОЗ) дозы в 5 г соли в сутки не нанесет вреда здоровью. При этом недостаток соли, наоборот, увеличивает риск инфаркта.