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Ученые назвали смертельно опасный напиток

Ученые сообщили, какой напиток может привести к смерти. Об этом пишет Die Welt.

По их данным, регулярное употребление колы, лимонада и похожих сладких безалкогольных напитков увеличивает риск смерти и развития опасных заболеваний, пишет «Газета.ру»

Как известно, ученые пришли к такому выводу, основываясь на исследовании, в ходе которого, они изучили данные о 450 тысяч человек из 10 стран.

Сообщается, что они поделили их на две группы: тех, кто употреблял меньше одного стакана (250 мл) сладких напитков в месяц, и тех, кто выпивал не менее двух стаканов в день.

Ученые отмечают, что 11,5% из указанного количества умерли. Они пили много безалкогольных напитков.

В результате ученые выявили, риск преждевременной смерти у любителей газировок на 17% выше, чем у людей, которые не употребляют этот продукт.

При этом исследователи отмечают, что присутствие сахарозаменителя в таких напитках не улучшает ситуацию.