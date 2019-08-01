В России и мире

Французы перепутали гимн Албании с гимном Андорры и извинились за это перед Арменией

Перед игрой отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Франция — Албания произошел конфуз. Как сообщает телеканал «Матч», организаторы встречи в Париже ошиблись и вместо гимна Албании воспроизвели гимн Андорры. Игроки сборной Албании были в шоке, а их болельщики на трибунах «Стад де Франс» громко возмущались и показывали неприличные жесты. Представители сборной Албании настояли на том, чтобы организаторы футбольной поединка исправили свою ошибку, иначе игра не состоится.

Организаторам матча потребовалось около шести минут, чтобы найти фонограмму гимна Албании. Перед тем, как ее запустить, диктор по стадиону объявил: «Мы извиняемся за задержку. Звучит национальный гимн Армении… Ой, Албании, Албании! Простите, простите и еще раз простите!»

Отметим, что победу в игре со счетом 4:1 одержали хозяева поля.