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Пьяные еноты заполонили столицу Канады

Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы (Канада) стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CBS News. Об одном из таких случаев рассказала местная жительница Эмили Роджерс.

Через несколько часов она обратилась в Службу защиты животных, и зверька забрали на осмотр.

Позже выяснилось, что другие жители Ститсвиля тоже видели енотов в подобном состоянии.

Профессор биологии Карлтонского университета Майкл Ранц рассказал, что одной из причин странного поведения могли стать забродившие фрукты, упавшие с деревьев. Их сок вызывал у животных состояние опьянения.

Ранц посоветовал не пытаться отрезвить енотов. По его словам, лучше всего просто дать зверьку выспаться.