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Кандидаты от оппозиции вышли в лидеры в 19 из 45 округов на выборах в Мосгордуму

Представители партий КПРФ, «Справедливая Россия» и «Яблоко», по предварительным данным, лидируют в 19 избирательных округах из 45 на выборах депутатов Мосгордумы, сообщает «Интерфакс». По данным обработки более 30% протоколов участковых избирательных комиссий, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» - в четырех, «Яблока» - в трех округах.

В других округах побеждают самовыдвиженцы. При этом представители «Единой России» в этот раз шли на выборы как самовыдвиженцы.

Таким образом, оппозиция может занять более трети мест в столичном парламенте.

Между тем в Мосгоризбиркоме заявили, что «итоговая картина результатов подсчета голосов может поменяться».

На прошлых выборах в Мосгордуму в 2014 году в думу избрались пять представителей КПРФ, по одному - от ЛДПР и «Родины». Остальные победители - кандидаты от «Единой России» и представители провластного объединения «Моя Москва».