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Ученые связали бессонницу у взрослых с беспокойным поведением в детстве

Австралийские ученые выяснили, что поведенческие проблемы в детстве, в том числе проявления агрессии и раздражительность, связаны с бессонницей во взрослом возрасте. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Inforeactor.

Специалисты проанализировали исследование United Kingdom 1970 Birth Cohort Study, в котором собраны данные о британцах, родившихся в 1970 году.

Ученые оценили особенности поведения участников исследования в возрасте пяти, десяти и шестнадцати лет. Данные разделили на три категории — нормальное поведение, небольшие поведенческие проблемы и серьёзные поведенческие проблемы. К последним, в частности, отнесли проявление агрессии, насилия, вандализм и повышенную раздражительность.

Затем специалисты оценили результаты опроса участников, проведённого, когда им было по 42 года. При анализе исследователи учитывали побочные переменные — возраст, социальный статус, наличие вредных привычек, психических заболеваний и проблем со сном в детстве.

В результате они пришли к выводу, что взрослые, у которых были серьёзные поведенческие проблемы в детстве, на 39% чаще страдают от бессонницы. Кроме того, 29% из них жаловались, что не чувствуют себя отдохнувшими после ночного сна. Проблемы со сном также обнаружились у респондентов, у которых были незначительные или серьёзные проблемы в подростковом возрасте.

По мнению австралийских специалистов, необходимо еще в детстве рассматривать проблемное поведение ребенка как потенциальный риск, который может привести к проблемам со сном во взрослом возрасте.