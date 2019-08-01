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В Минпромторге заявили, что самый продаваемый аналог инсулина подешевеет почти на 25%

Российская биотехнологическая компания «Герофарм» зарегистрирует самую низкую предельную отпускную цену инсулина гларгин. Об этом сообщается на официальном сайте Минпромторга РФ, пишет ТАСС.

«Российская компания "Герофарм" зарегистрирует самую низкую предельную отпускную цену инсулина гларгин на российском рынке - 2428,69 рублей за упаковку препарата "Ринглар" в одноразовых шприц-ручках объемом 3 мл. Это позволит увеличить доступность для пациентов лекарственного средства, эффективность и безопасность которого доказана в ходе клинических исследований», - говорится в сообщении.

После получения официального документа о регистрации цены «Герофарм» будет участвовать в государственных торгах. Отмечается, что регистрируемая цена препарата «Ринглар» на 24% ниже, чем у оригинального средства «Лантус», который производит компания Sanofi. До 2019 года Sanofi оставалась единственным производителем этого препарата в РФ. Ожидается, что благодаря новой отпускной цене экономия госбюджета может превысить 584 млн рублей в год.

Инсулин гларгин представляет собой аналог инсулина человека длительного действия, который поддерживает нормальную физиологическую концентрацию фонового инсулина.

Продукция компания «Герофарм» обеспечивает порядка 30% потребности РФ в генно-инженерных инсулинах человека (ГИИЧ). В 2018 году в Пушкине (Санкт-Петербург) был открыт новый завод компании, производственная мощность которого составляет более 1 тыс. кг субстанции в год. Ожидается, что после выхода на проектную мощность завод позволит полностью обеспечить потребность жителей РФ в инсулине (800 кг в год), а также увеличит экспорт продукции компании.