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Тимати удалил возненавиденный всеми клип про Москву

Кадр: клип Тимати и Гуфа «Москва»

Музыкальное видео российских хип-хоп-исполнителей Тимати (Тимур Юнусов) и Гуфа (Алексей Долматов) на композицию «Москва», набравшее рекордные 1,4 миллиона дизлайков, исчезло с видеохостинга YouTube. Ранее Юнусов заявил в соцсетях, что клип оказался перебором, и он удалит его, пишет Лента.ру.

Ролик был опубликован на YouTube-канале Тимати. На соответствующей странице теперь указано, что видео недоступно.

«Мне не нужен этот срач точно, поэтому, дорогие друзья, удаляю это видео, чтобы не продолжать эту волну негатива», - заявил рэпер в Instagram.

Клип на «Москву» Тимати и Гуф выпустили ко Дню города 7 сентября. В нем Юнусов заявил, что он «в пятом поколении коренной москвич», который «не ходит на митинги и не втирает дичь», и что собирается «хлопнуть бургер за здоровье Собянина». В комментариях к ролику музыкантов обвинили в продажности.

За два дня он стал самым ненавистным музыкальным видео в российском YouTube. Предыдущий рекорд принадлежал рэперу Фейсу с клипом на трек «Я роняю Запад».