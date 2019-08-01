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Парламент Эстонии не поддержал идею перевести детсады и школы на эстонский язык

Парламент Эстонии не поддержал идею оппозиционной Партии реформ перевести все детские сады и школы страны на эстонский язык обучения. Об этом сообщает «Лента» со ссылкой на ERR.

Предложение «Партии реформ» поддержали 32 депутата, 44 народных избранника проголосовали против, 21 воздержались. Отмечается, что обсуждение шло более двух часов и отличалось крайней эмоциональностью.

Согласно законопроекту, полный переход образования на эстонский язык должен был начаться с детских садов уже с 1 сентября 2020 года. «Система детских садов и школ, которая делит детей на параллельные миры на основе эстонского и русского языков, порождает все больше и больше проблем, которые выходят далеко за рамки вопроса о владении языком», - говорится в пояснительной записке.

«Партия реформ» уже выступала с подобным законопроектом в декабре. Тогда за него было подано 50 голосов, при двух против. Для того, чтобы документ передали правительству, не хватило одного голоса.

Ранее ликвидацию в Эстонии двуязычной системы образования поддержала президент страны Керсти Кальюлайд, объясняя свою позицию тем, что преподавание русского языка в школах страны «представляет угрозу эстонскому языку и культуре». Президент считает, что все политические силы страны едины в своем мнении касательно будущего системы образования в Эстонии, и отказ от русскоязычных школ позволит перестать делить население страны «на две общины».

Почти 30% жителей Эстонии считают русский язык своим родным. Русскоязычное население проживает практически во всех регионах Эстонии, однако наиболее высока их концентрация на северо-востоке страны и на юго-востоке Таллина. На данный момент в Эстонии работают 74 русские школы, где можно получить образование частично на русском языке. Число предметов, преподаваемых в таких школах на русском языке, не превышает 60%.