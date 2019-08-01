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В Японии кассир с хорошей памятью украл деньги с 1300 кредитных карт

34-летний кассир из Токио Юсуке Танигучи обокрал более чем 1300 покупателей, запомнив данные их кредитных карт: полный 16-значный номер на лицевой стороне, имя и фамилию, срок действия и CVV-код. И все это - пока клиенты расплачивались за покупки, сообщает esquire.ru.

Он придумал простой, но в то же время изощренный способ обналичивания денег: все данные карт он переносил в тетрадку, а потом с их помощью покупал товары в интернете и сдавал их в ломбард. Таким образом он оплачивал аренду квартиры и покрывал расходы на еду. Историю кассира рассказало издание SoraNews24.

Молодой человек попался, когда заказал в интернете две сумки стоимостью 270 тысяч йен (около 2500 долларов). Его быстро нашла полиция - для доставки он указал домашний адрес. Там они нашли ту самую записную книжку с сотнями данных кредитных карт.