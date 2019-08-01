В России и мире

Apple представила три новых iPhone

Презентация новых продуктов Apple проходила во вторник, 10 сентября, в Театре Стива Джобса в штаб-квартире компании в Купертино, Калифорния. Компания вела трансляцию мероприятия на своем официальном сайте.

Как пишет РБК, компания представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.



Новые устройства оснащены широкоугольной камерой, а также «ночным» режимом для создания фотографий в темное время суток без использования вспышки. У iPhone 11 две основные камеры, у моделей Pro их три - телеобъектив, обычная камера и ультраширокая камера. Пользователь сможет менять режимы съемки во время создания видео, в том числе переключаться на широкоугольную камеру. В Pro моделях также появятся усовершенствованные функции редактирования видео, включая возможность корректировать световой и цветовой баланс. Фронтальная камера новинок получила функцию замедленной съемки и широкоугольный объектив, позволяющий Face ID распознавать лицо, в том числе если телефон лежит на столе.



Устройства имеют новый процессор Apple A13. Они могут находиться под водой до 2,5 часа, в отличие от прошлых моделей, рассчитанных на полчаса устойчивости к воде. Удлиненный период пребывания под водой доступен только в модели iPhone 11, модели версии Pro также могут находиться под водой только 30 минут.



Размер экрана iPhone 11 составляет 6,1 дюйма, у iPhone 11 Pro - 5,8 дюйма, у iPhone Pro Max - 6,5 дюйма.



iPhone 11 представлен в белом, черном и красном цветах, а также новых - зеленом, желтом и лавандовом. Стоимость устройства в США составит $699, iPhone 11 Pro - $999, iPhone 11 Pro Max - $1099.



Обычный iPhone 11 поступит в продажу в России 20 сентября, его цена составит 59,99 тыс. руб., Pro - от 89,99 тыс. руб. Модель iPhone11 будет доступна с тремя вариантами объема встроенной памяти - 64, 128 и 256 Гб. Модели версии Pro - с 64, 256 и 512 Гб встроенной памяти.



Ранее TechCrunch указывал, что «основная» модель - iPhone 11 - будет стоить не более $1 тыс. (65,43 тыс. руб. по текущему курсу). Высокая стоимость флагманских устройств - главная причина снижения продаж на рынке смартфонов.