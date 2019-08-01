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Минюст разработает порядок беспрепятственного доступа судебных приставов в жилища россиян

Минюст готовит законопроект о беспрепятственном доступе судебных приставов в жилища граждан. В законе появится такой пункт, как принудительный доступ приставов в помещение во многоквартирном доме при осуществлении надзора. Такой надзор может быть осуществлен по решению суда, пишет «Российская газета».



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В Минюсте отметили, что в службу судебных приставов все чаще поступают дела, в которых требуется войти в квартиру гражданина, даже если он против. Несмотря на то, что неприкосновенность жилища в России гарантирована Конституцией, суд вправе заставить собственника открыть дверь, если, например, у соседей возникли опасения по поводу проводимого им ремонта. В первую очередь процедурой пользуются жилищные инспекции, которые должны бороться с опасными перепланировками.

Но такие решения судов исполняются крайне плохо, подтверждают эксперты, указывая на недостаточность правового регулирования. Существующие нормы лишь устанавливают право пристава на вход в жилое помещение должника без его согласия, но не определяют порядок его реализации. Юристы считают, что закон необходимо дополнить также соответствующими методическими рекомендациями для приставов.