Умер кумир Курта Кобейна

Скончался в возрасте 58 лет американский певец Дэниел Джонстон, которого считал кумиром музыкант и вокалист рок-группы Nirvana Курт Кобейн. Об этом рассказал экс-менеджер артиста Джефф Тартаков, пишет The Austin Chronicl.

По предварительным данным, артист умер из-за сердечного приступа. Тело Джонстона было найдено дома.

По словам Тартакова, в последние годы здоровье стало подводить Джонстона.

Известно, что Джонстон страдал от маниакальной депрессии и шизофрении на протяжении своей жизни.

Интерес к Джонстону возрос, после того как Курт Кобейн стал часто фотографироваться в футболке, на которой был изображен рисунок с обложки альбома Hi, How Are You.