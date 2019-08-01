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Российский астроном открыл первую межзвездную комету

Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы, пишет «Газета.Ru».

В Солнечной системе обнаружен второй в истории объект межзвездного происхождения. На этот раз это не астероид, а комета, и открыл ее известный российский астроном Астроном Геннадий Борисов, сотрудник Крымской станции Астрономического института имени Штернберга МГУ (ГАИШ).

Это открытие станет одним из крупнейших достижений астрономии - о нем уже написали ведущие мировые СМИ.

Впервые комета была замечена астрономом еще 30 августа - в тот момент она находилась на расстоянии трех астрономических единиц от Солнца (одна а.е. равна среднему расстоянию от Земли до Солнца).

«На странице NEOCP (странице подтверждения околоземных объектов) висит мой объект gb00234. Вполне вероятно, что это может быть новая комета, - написал астроном на астрофоруме 1 сентября. - Первые наблюдения объекта были сделаны под утро 30 августа на телескопе 650 мм, F/1.5 Гамильтоне (телескоп - «Газета.Ru»). Сейчас уже несколько обсерваторий подтвердили, что объект реальный. Но кометную природу вижу пока я один».

Накануне Центр малых планет выпустил циркуляр об открытии новой кометы, которой теперь официально присвоено название C/2019 Q4 (Borisov).

Сильно отличающейся от других известных комет C/2019 Q4 делает величина ее эксцентриситета. Эта величина показывает, насколько орбита космического тела отличается от окружности, эксцентриситет которой равен нулю.

Эксцентриситет планет, астероидов и комет лежит в пределах от 0 до 1. Эксцентриситет параболических орбит равен единице. Спустя несколько дней после открытия кометы высказали предположение о межзвездной природе кометы.

Основываясь на последующих наблюдениях, астрономы подсчитали, что орбита кометы имеет огромный эксцентриситет (3,2), то есть орбита гиперболическая, незамкнутая, и комета прилетала из-за пределов Солнечной системы.

Телескоп, на котором открыта комета, построен самим астрономом-любителем. В астрономических кругах Борисов известен не только как первооткрыватель комет и астроидов, но и как профессиональный телескопостроитель.