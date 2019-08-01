В России и мире

ЦБ сообщил о кибератаке на российские банки из Бразилии

Банк России зафиксировал кибератаку на российские банки со стороны представителя, находящегося в юрисдикции Бразилии, сообщил первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев на форуме АБР «Банки России - XXI век», пишет «RG».

«Мы наблюдали в последнее время довольно серьезную атаку, так называемую BIN-атаку, на наши банки со стороны одного из представителей Бразилии», - цитирует Сычева ТАСС.

Как пояснил представитель ЦБ, банки пытались самостоятельно урегулировать ситуации с представителем Бразилии, не безрезультатно. Атаки были прекращены только после взаимодействия Банка России с бразильским регулятором.

BIN-атака организуется злоумышленниками с помощью генерации номеров банковских карт специальной программой.