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Смерть во время секса в командировке признали несчастным случаем на работе

12.09.2019 18:59|ПсковКомментариев: 0

Во Франции суд признал мужчину, скончавшегося во время секса в командировке, жертвой несчастного случая на рабочем месте. Об этом сообщает BFMTV.

Инцидент произошел, когда строительная компания отправила инспектора техники безопасности в командировку. Во время рабочей поездки сотрудник умер от остановки сердца во время полового акта.

Поясняется, что такое решение было мотивировано тем, что секс является такой же частью повседневной жизни, как прием пищи или поход в душ.

Отмечается, что семья погибшего будет получать компенсацию от государства и работодателя.

Источник: Псковская Лента Новостей
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