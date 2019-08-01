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СМИ: Федеральная налоговая служба заблокировала счета Киркорова

Федеральная налоговая служба России (ФНС) заблокировала счета российского певца, народного артиста Филиппа Киркорова, пишет агентство «Москва».

«Киркоров Филипп Бедрос. Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», - сказано в документации.

Данные о блокировке счетов Киркорова в двух банках есть в базе ФНС «Банкинформ».

Генеральный директор артиста Геннадий Рыбак заявил, что не в курсе решения о блокировки. Информацию он назвал «журналистской уткой».

Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»