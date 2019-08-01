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Звезда сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» завершила карьеру

Звезда сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» Вероника Кастро объявила о завершении актерской карьеры, пишет Газета.ру.

66-летняя мексиканская актриса рассказала о своем решении в инстаграме. Она поблагодарила свою аудиторию за любовь и поддержку, но отметила, что ее жизнь сильно изменилась, и справляться с агрессией и насмешками ей стало нелегко. «Я прощаюсь с профессией, которую любила 53 года, которой отдала жизнь. Любимые, спасибо за все, но я измотана негативом и, как я уже много лет говорю, хочу покоя», - объяснила свой выбор Кастро.

Вероника Кастро начала телекарьеру в 1971 году, в своем последнем телесериале сыграла в 2018 году.