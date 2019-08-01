В России и мире

Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком головного мозга на фоне рака

Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, сообщают СМИ.

Telegram-канал Mash уточняет, что актриса попала в больницу больше двух недель назад. По данным канала, сегодня, 13 сентября, ночью ее перевели в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния.



Фото: Instagram Анастасии Заворотнюк

В Европе звезда «Моей прекрасной няни» проходила лечение, но положительных результатов оно не дало. Более того, у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.

Сейчас актриса находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации, ей поставили такой же диагноз, что и Жанне Фриске 4 года назад. Само заболевание у актрисы выявили больше года назад. Эту информацию подтверждает таблоид Super со ссылкой на собственные источники.

Предположительно, одной из причин возникновения и стремительного развития болезни стала процедура ЭКО. Издание напоминает, что после таких же обстоятельств была выявлена онкология у Жанны Фриске и Анастасии Хабенской.

В московскую клинику Анастасию Заворотнюк доставили из польской больницы. Сейчас рядом с ней постоянно находится муж Петр Чернышев.