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Богомолов и Собчак приехали в ЗАГС на катафалке

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов приехали в Грибоедовский ЗАГС Москвы на регистрацию собственного брака на катафалке, сообщает телеканал «РЕН».



Источник: www.starhit.ru

На вопрос о катафалке Богомолов показал на надпись «Пока смерть не разлучит нас» и коротко ответил: «Здесь все написано».

По данным телеканала, ГИБДД Москвы изучает видео, на котором запечатлен свадебный катафалк Ксении Собчак и Константина Богомолова. Дорожные инспекторы проверяют информацию о нарушении ПДД: в частности, автомобиль якобы рассекал по дороге с открытым багажником, молодожены были не пристегнуты.

Напомним, сегодня пара официально узаконила отношения в московском ЗАГСе. Свадьба звездной пары прошла в готическом стиле.

По данным СМИ, на свадьбу потрачено как минимум 16 млн рублей.