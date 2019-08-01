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С помощью Google Earth нашли останки пропавшего 22 года назад человека

13.09.2019 18:25|ПсковКомментариев: 0

С помощью сервиса Google Earth были случайно обнаружены останки человека и его автомобиля. Как сообщает Interfax, в сентябре 2019 года один пользователей сервиса, разглядывая снимки прежнего места жительства, неподалеку от Палм-Бич, США. Он-то и обнаружил в резервуаре для сточных вод, вокруг которого располагались дома, нечто, похожее на автомобиль, о чем уведомил полицию.

Правоохранительные органы извлекли машину из воды и обнаружили в ней останки человека. Во вторник, 10 сентября, была проведена судебно-медицинская экспертиза. Выяснилось, что останки принадлежат без вести пропавшему 7 ноября 1997 года Уильяму Молдту. Вечером того дня он позвонил своей подруге из бара и сообщил, что скоро будет дома. Мужчину последний раз видели живым, когда он выходил из бара и садился в машину. При этом Молдт, которому было 40 лет, по словам очевидцев, не выглядел пьяным. После его исчезновения родные американца обратились в полицию, но поиски не дали никаких результатов.

Местная полиция предполагает, что американец не справился с управлением и въехал в пруд для сточных вод.

Источник: Псковская Лента Новостей
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