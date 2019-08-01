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Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят» на Первом канале

Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссера Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала «Пусть говорят», которое ранее вел ушедший на канал «Россия 1» Андрей Малахов, пишет «Российская газета».

Информацию о рокировке радио «Говорит Москва» подтвердил источник в окружении Ксении Собчак.

«Да, предложение было. Похоже, она согласилась», - информировал ресурс собеседник.

При этом стоит отметить, что ранее на сайте Первого канала появился промо-ролик, в котором Собчак, лежа в ванной, говорит по телефону, игриво водя ножкой: «Привет, Андрей! Он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться!». Добавляя: «Оно изменит всю мою жизнь».

Отметим, на сегодняшней церемонии венчания Малахов держал над головой Собчак венец.