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Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

Нейрохирург Александр Тушев на фоне слухов о раке мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал в интервью «Вечерней Москве» о шансах на выздоровление больных с опухолью головного мозга и симптомах данного недуга.

«Есть разные степени злокачественности опухоли головного мозга. Но если она сопровождается отеком, то это означает, что у человека уже третья или четвертая стадия. Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. Вылечить же полностью опухоль нельзя. Средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией — от восьми месяцев до года», - заявил Тушев.

Как пишет РИА «Новости», по словам нейрохирурга, симптомами опухоли головного мозга чаще всего являются общая слабость, утомляемость, а также приступы судорог и неврологические осложнения.

Он подчеркнул, что без оперативного вмешательства врачей состояние больного будет ухудшаться из-за быстрого роста новообразования, которое вызывает отек и смещение определенных структур головного мозга.

«Но операционное лечение тоже рисковое дело, потому что если у пациента после хирургии возникают какие-то неврологические проблемы, это может отсрочить лучевую химию, а значит, не будет больше никаких вариантов лечения», - заключил Тушев.

Ранее появилась информация, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание. В пятницу СМИ сообщили о госпитализации актрисы и о том, что ее ввели в медикаментозную кому. Врачи, как утверждается, приняли такое решение из-за крайне тяжелого состояния актрисы.

Директор артистки Стас Христов опроверг информацию о ее госпитализации. По его словам, Заворотнюк назвала эти утверждения бредом и попросила «отстать». Христов также анонсировал, что Заворотнюк сама прокомментирует слухи о состоянии своего здоровья. При этом он не уточнил, когда и на каком телеканале выйдет передача с участием актрисы.

По утверждению продюсера группы «Ласковый май» Степана Разина, у актрисы последняя стадия рака головного мозга. Откуда у продюсера такая информация, неизвестно.