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В ДТП с автобусом и фурой в Ярославской области погибло 9 человек

Пассажирский автобус столкнулся лоб в лоб с фурой в Ярославской области. В ДТП погибло 9 человек. Об это пишет РИА «Новости», со ссылкой на экстренные службы.

По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. В числе погибших - водители обоих транспортных средств. Представитель ведомства сказала РИА «Новости», что пока неизвестно, какой рейс выполнял автобус, и кого он перевозил.

По предварительной информации, в автобусе было тридцать пассажиров. Более двадцати человек пострадало. В ГИБДД рассказали, что авария могла произойти из-за грузовика, выехавшего на полосу встречного движения. На месте инцидента работают сотрудники Следственного комитета.