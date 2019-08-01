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Врачи назвали причину зависимости людей от капель в нос

Только у каждого десятого человека ровная перегородки носа. Все остальные по причине её искривления приобретают зависимость от носовых капель, рассказали РИА «Новости» в Минздраве Московской области.

Источник: pixabay.com

Как пишет Life.ru, из-за искривленной перегородки нарушается аэродинамика в носу. Пока воздух доходит в носоглотку, он успевает отрикошетить от нескольких стенок и травмирует их.

«Вместо того чтобы завихриться и идти в носоглотку, воздух попадает на боковую стенку носа. На боковой стенке носа у нас расположены нижние носовые раковины. Они способны менять объём. А от постоянной травматизации начинают отекать... Эта отечность и закладывает нос. Поэтому люди и закапывают сосудосуживающие капли», - объясняет заведующий ЛОР-отделением Красногорской городской больницы № 1 Сергей Троицкий.

«Это может длиться не неделю, а месяцы или несколько десятков лет, приводя к полной зависимости от носовых капель», - добавляет эксперт.

Ранее в Санкт-Петербурге одна мать так залечила дочь каплями для носа при насморке, что девочка попала в больницу с отравлением. Для эффективной борьбы с зависимостью нужно больше дышать свежим воздухом, делать ингаляции (хотя бы просто подышать над паром), по возможности установить дома увлажнитель воздуха.