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РПЦ запускает просветительский проект для слабослышащих

14.09.2019 21:52|ПсковКомментариев: 0

Синодальный отдел по делам молодежи Московского патриархата создает культурный и просветительской проект для слабослышащей молодежи. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на официальный сайт Русской православной церкви (РПЦ).

«По благословению епископа Истринского Серафима Синодальный отдел по делам молодежи начал подготовку проекта "Мир культуры и искусства. Экскурсии для людей с ограниченными возможностями по слуху", направленного на поддержку проживающих в Москве молодых людей в возрасте 16-30 лет с ограниченными возможностями по слуху», - говорится в пресс-релизе.

Проект включает в себя комплекс культурных и творческих мероприятий, которые будут проходить в музеях и художественных галереях столицы. Желающие смогут принять участие в лекциях и экскурсиях, которые будут проводиться опытными специалистами в области культуры и искусства в сопровождении переводчика жестового языка, добавила пресс-служба РПЦ.

По информации сайта РПЦ, в сентябре 2019 года проект «Мир культуры и искусства. Экскурсии для людей с ограниченными возможностями по слуху» стал одним из победителей конкурса грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций.

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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