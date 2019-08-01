В России и мире

В РПЦ назвали зарплаты священников

Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Источник: РИА «Новости»

По его словам, финансовое состояние прихода зависит от того, где он находится и сколько в нем прихожан. «Особенно бедные храмы - в сельской местности. Иногда священники живут не просто скромно, но очень бедно», - сказал иерарх, пишет РИА «Новости».

Он отметил, что зарплата - не единственный доход служителей Церкви. «У священника есть доход за совершение треб, особенно, если это вызов на дом: освятить машину, квартиру, покрестить, причастить», - сообщил митрополит Иларион.

При этом он подчеркнул, что плата за совершение этих обрядов - рекомендованная, а не обязательная.

«Человек приходит и говорит: "Я хочу креститься, сколько это будет стоить?". Ответ должен быть такой: "Это нисколько не будет стоить". Тогда человек спрашивает: "Я все-таки что-то хочу пожертвовать на Церковь, как вы порекомендуете?". Тогда мы говорим, что рекомендуемое пожертвование такое», - объяснил представитель Церкви. По его словам, никому не могут отказать в совершении таинства, например, крещении, отпевании, венчании, если люди не могут заплатить.