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Сегодня празднуют Международный день демократии и День работников СЭС

Сегодня, 15 сентября, отмечают Международный день демократии и неофициальный российский праздник - День работников санитарно-эпидемиологической службы.

Источник: pixabay.com

Как пишет портал calend.ru, Международный день демократии установлен Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) в 2007 году. Эта дата приурочена к 20-й годовщине первой международной конференции новых и восстановленных демократий, которая отмечалась в 2008 году.



«ООН предложила государствам, а также региональным, межправительственным и неправительственным организациям принять новый праздник, как повод обратить внимание на состояние демократии в мире. Ведь демократия - это не только цель, но и процесс, и только при полном участии и поддержке международного сообщества, государственных органов власти, общества и отдельных граждан идеалы демократии можно осуществить для каждого человека в каждом уголке мира», - сообщается на сайте.

Кроме того, по данным ресурса, деятельность ООН в поддержку усилий правительств по поощрению и укреплению демократии осуществляется в соответствии с Уставом и лишь по конкретной просьбе соответствующих государств-членов ООН. В Международный день демократии, который каждый год посвящен определенной теме, обычно проводятся разного рода просветительские мероприятия - лекции, семинары, круглые столы. Кроме того, к этой дате готовятся информационные материалы на тему демократии - газеты, листовки, брошюры.

По информации, представленной ресурсом, также 15 сентября свой праздник отмечают работники санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации, в День образования санитарно-эпидемиологической службы.

«Произошло это событие 15 сентября 1922 года. Сегодня этот орган называется Роспотребнадзор или Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, - пишет calend.ru. - В 19 веке началась работа российских медиков по развитию санитарной гигиены и профилактике эпидемий и социальных заболеваний, вызванных нарушением норм самой гигиены. Подталкивала к этой деятельности медиков неблагополучная обстановка в обществе, характеризующаяся высоким уровнем заболеваемости и смертности, низким уровнем знаний большинства населения в области гигиены».

По данным портала, до революции 1917 года врачебно-санитарная деятельность находилась в ведении медицинской полиции, то есть в подчинении МВД. Реформы Александра II дали толчок развитию земской медицины. Во второй половине 19 века появились первые земские санитарные организации. В 1886 году в Одессе заработала первая земская бактериологическая станция. В ряде городов, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, открылись первые бактериологические институты. Московской санитарной станцией, открытой в конце 19 века, руководил один из основоположников научного подхода к развитию санитарного дела в России - Ф.Ф. Эрисман. В тот же период начинает работу и первая станция по анализу продуктов питания.

В начале 20 века развитие санитарного дела в России продолжилось, однако к началу Первой мировой войны лишь треть всех российских губерний располагала действующими на их территории санитарными органами. К тому же в годы Первой мировой и Гражданской войн усугубилась ситуация с эпидемическими заболеваниями: тифом, холерой, гриппом. После завершения Гражданской войны санитарное дело в России приобрело государственный характер. Начались преобразования по созданию централизованной санитарно-гигиенической системы.



15 сентября 1922 года вышел Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «О санитарных органах Республики». Эта дата и считается Днем Рождения санитарно-эпидемиологической службы России. Начиная с этого момента, деятельность санитарных органов приобрела централизованный характер, число учреждений санитарной медицины стало расти, заработала система профилактики вирусных заболеваний, просвещения населения, а медицинская помощь стала доступной широким слоям населения.



«Успехи и достижения, открытия советской санитарной медицины стали основой для развития санитарного дела в Российской Федерации. В 2012 году Роспотребнадзором была учреждена памятная медаль "90 лет Госсанэпидслужбе России". Эта награда вручалась работникам санитарно-гигиенической сферы за вклад в ее развитие и безупречную работу. Санитарно-эпидемиологическая служба имеет свой неофициальный гимн, который носит символическое название "На страже здоровья людей"», - сообщается в тексте.

Напомним, также сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники леса.