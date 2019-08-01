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Врач рассказал о вреде помидоров для здоровья

Американский кардиолог Стивен Гандри в своей книге «Парадокс растений» (The Plant Paradox) рассказал, что томаты могут навредить здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов. По словам специалиста, также в помидорах содержатся вещества, которые представляют серьезную угрозу для здоровья человека.

Речь идет о лектинах — разновидности белков, которые вырабатываются растениями для своей защиты от вредителей. Гандри отметил, что когда они попадают в организм, то запускается механизм, приводящий к воспалительным процессам и различным заболеваниям, пишет «Вечерняя Москва» .

По словам кардиолога, эта разновидность белка уничтожает не только вредоносные бактерии, но и здоровые клетки. Именно помидоры могут вызывать синдром хронической усталости, облысение, сыпь на коже, а также оказывать негативное влияние на мозговую деятельность.